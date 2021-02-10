Polis ekiplerinin 2 ayrı operasyonunun ardından ele geçirilen 246 kilo 100 gram eroinle, '2023 Uzay' yazıldı.

Emniyet güçleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü de, uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon düzenledi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

1 ŞAHIS ARANIYOR

Tespiti yapılan bir aracın İpekyolu ilçesinde yakalandığı belirtilerek, “Araçta narkotik madde arama köpeği Boby ile birlikte yapılan detaylı aramada; 287 paket halinde toplam 194 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili F.B. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır” denildi.

PEYNİR İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU

Öte yandan, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenip durdurulan bir şahsın eşyalarında arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Boza ile birlikte yapılan detaylı aramada; peynir bidonu içerisinde 100 paket halinde toplam 51 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak B.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, iki operasyonda da toplamda 246 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

'UYUMA' VE '2023 UZAY' YAZILDI

Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle ‘uyuma’ ve ‘2023 uzay’ yazılması dikkat çekti.

Van'da 2 ayrı operasyonda, 246 kilo eroin ele geçirildi VİDEO



