Van ve Ankara Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişiyi, banka şubesinde parayı çekerken suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

Van ve Ankara Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin takipçilerinden para isteyerek dolandırıcılık yapan şüphelileri izlemeye aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, sosyal medyada araba çekilişi reklamı üzerinden paylaşımda yer alan linke tıklandığında bankaya ait internet sitesine benzer phishing (oltalama) yöntemi ile hazırlanan internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişiyi, banka şubesinde parayı çekerken suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

50 BİN LİRA NAKİT PARA VE BANKA KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yapılan üst aramasında üzerlerinde, 50 bin TL nakit para ile farklı kişilere ait banka kartları ile dijital metaryeller ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelilerden birinin 'silahlı terör örgütü kurma', yönetme veya üye olma', ve 'görevi yaptırmamak' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki dolandırıcının, işlemlerinin ardından Adliye'ye çıkarılacağı belirtildi.

Van'da 2 dolandırıcı, suçüstü yakalandı VİDEO













