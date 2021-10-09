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    Van’da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Erciş ilçesinde Yıldırım Usta Kavşağı’nda 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, 8 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 09.10.2021 - 17:16
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    Van’da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Van’ın Erciş ilçesinde, Yıldırım Usta Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobiller, kullanılmaz hale geldi.

    Otomobillerini içinde bulunan 8 kişi, kazayı yaralı olarak atlattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kazazedeler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ARAÇLARIN ÇEKİLMESİYLE TRAFİK AÇILDI

    Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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