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    Van'da 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

    Narkotik ekiplerinin bir kamyonette bulduğu 216 kilo 100 gram eroine el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.05.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:17
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    Van'da 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

    Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde durdukları kamyonette arama yaptı.

    216 KİLO 100 GRAM EROİN BULUNDU

    Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki çöp poşetlerinde 408 paket halinde 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

    Gözaltına alınan sürücü C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Van da 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi #1

    Van da 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi #2

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