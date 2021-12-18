Van’ın Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpeği ‘Irmak’ın da katıldığı operasyonda 22 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor.

44 PAKET HALİNDE 22 KİLO 950 GRAM EROİN YAKALANDI

Son olarak Edremit ilçesinde tespit edilen bir araçta dedektör köpeği Irmak ile yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde 44 paket halinde 22 kilo 950 gram eroin maddesi yakalandı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Emniyetten yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Irmak ile yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde 44 paket halinde 22 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Van'da 22 kilo 950 gram eroin ele geçirildi VİDEO

