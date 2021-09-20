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- Van’da 223 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 223 kilo eroin ele geçirildi
Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 223 kilo 948 gram eroin el konulurken, yakalanan 7 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.
- İHA
- 20.09.2021 - 09:02
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüpheliler ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
223 KİLO EROİN ELE GEÇTİ
12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 223 kilo 948 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 36,1 gram esrar, 2,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapıldı.