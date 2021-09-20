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Van’da 223 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 223 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 223 kilo 948 gram eroin el konulurken, yakalanan 7 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.