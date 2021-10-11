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- Van'da 25 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Van'da 25 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu ve 7,93 gram esrar ele geçirildi.
- DHA
- 11.10.2021 - 18:46
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim'de peş peşe operasyon düzenledi.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 25 şüpheli de gözaltına alındı.