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    Van'da 25 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu ve 7,93 gram esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 18:46
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    Van'da 25 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim'de peş peşe operasyon düzenledi.

    YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Operasyonlarda 25 şüpheli de gözaltına alındı.

    Van da 25 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı #1

    Van da 25 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı #2

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