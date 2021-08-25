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    Van'da 26 kaçak göçmen yakalandı

    MİT ve polisin koordinasyonuyla bir otele yapılan baskında 26 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:20
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    Van'da 26 kaçak göçmen yakalandı

    MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

    Bu kapsamda son olarak Van'da operasyon düzenlendi.

    OTELDEN 26 GÖÇMEN ÇIKTI

    İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’ndeki otele yapılan baskında, 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 4 kişi ise gözaltına alındı.

    MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak göçmen yakalandı

    Van da 26 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da 26 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da 26 kaçak göçmen yakalandı #3

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