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Van'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 26 kaçak göçmen yakalandı

MİT ve polisin koordinasyonuyla bir otele yapılan baskında 26 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.