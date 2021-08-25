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- Van'da 26 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 26 kaçak göçmen yakalandı
MİT ve polisin koordinasyonuyla bir otele yapılan baskında 26 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 25.08.2021 - 10:05
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:20
MİT Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda son olarak Van'da operasyon düzenlendi.
OTELDEN 26 GÖÇMEN ÇIKTI
İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’ndeki otele yapılan baskında, 26 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 4 kişi ise gözaltına alındı.
MİT ve polisin ortak operasyonunda, otelde 26 kaçak göçmen yakalandı