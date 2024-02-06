Van'da 264 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 154 mahalle, 110 mezra yolu olmak üzere 264 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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İHA

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım alanında sıkıntı yaşanıyor.

154 mahalle, 110 mezra yolu olmak üzere 264 yerleşim yerinin yolu kapanırken; Bahçesaray'da 16, Başkale'de 15, Çaldıran 41, Çatak'ta 28, Erciş'te 24, Gürpınar'da 15, Muradiye'de İpekyolu'nda 15, Muradiye‘de 37, Özalp'ta 52, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 264 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji uyarı yaptı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş'un Varto ilçesi, Bitlis'in güneyi, Van'ın kuzey ilçeleri ve Hakkâri'de aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Van Gölü'nde hava durumu: çok bulutlu, yer yer kar yağışlı; rüzgâr: batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga: 0,75 ila 1,0 m, yer yer 1,25 metre görüş: iyi, yağış anında orta.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van'da 7, Hakkâri'de 4, Bitlis ve Muş'ta -1 derece olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ‘ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma' gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kuvvetli rüzgarla birlikte kar savrulması ve sürüklenmesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, soba zehirlenmesi, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde ‘Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek' ulaşımda akşama, Van Gölü'nde deniz yolu ulaşımında aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Okullar 1 gün tatil edildi

Öte yandan, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken İpekyolu ilçesinde de köy okulları ile taşımalı eğitim verilen okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)