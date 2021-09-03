Van'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Kovalamacayla durdurulan briket yüklü kamyon kasasındaki gizli bölmede Afganistan göçmenler yakalandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi'nde briket yüklü kamyoneti durdurmak istedi.

İhtara uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

KAMYON KASASINDAN 27 GÖÇMEN ÇIKTI

Kamyonette yapılan aramada, kasada bulunan briketlerin altında gizli bir bölüm olduğu tespit edildi. Bölmeyi kontrol eden ekipler, 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Olay ile ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.