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    Van'da 27 kaçak göçmen yakalandı

    Kovalamacayla durdurulan briket yüklü kamyon kasasındaki gizli bölmede Afganistan göçmenler yakalandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 14:05
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    Van'da 27 kaçak göçmen yakalandı

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Yuva Mahallesi'nde briket yüklü kamyoneti durdurmak istedi.

    İhtara uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

    KAMYON KASASINDAN 27 GÖÇMEN ÇIKTI

    Kamyonette yapılan aramada, kasada bulunan briketlerin altında gizli bir bölüm olduğu tespit edildi. Bölmeyi kontrol eden ekipler, 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Olay ile ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

    Van da 27 kaçak göçmen yakalandı #1

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