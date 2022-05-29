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    Van'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

    Muradiye ilçesinde arazide yaya olarak ilerleyen 28 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Afgan oldukları belirlenen göçmenler, yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi.
    • 29.05.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 14:45
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    Van'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

    Sınırda güvenlik önlemini artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişi konusunda hassasiyetle çalışıyor.

    Göçmenlerin Türkiye'ye girişine izin vermeyen ya da giren göçmenleri yakalayan ekipler, gerekli kurumlara teslim ediyor.

    Van'ın Muradiye ilçesinde de arazide yaya olarak ilerleyen 28 Afgan uyruklu göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

    Valilik açıklama yaptı

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; açıklamada, “Muradiye ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında; ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edilmiştir.

    Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

    Van da 28 düzensiz göçmen yakalandı #1

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