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    Van'da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin bulundu

    Saray ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği arazi aramasında, 29 kilo 440 gram kubar esrar ve 23 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • 12.11.2022 - 18:03
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    Van'da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin bulundu

    Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı koordinesinde Saray ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüttü.

    Ekiplerin arazide yaptığı aramalarda, 29 kilo 440 gram kubar esrar ile 23 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.

    İşlemler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    Van da 29 kilo esrar ile 23 kilo metamfetamin bulundu #1


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