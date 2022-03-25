Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

4 katlı bir evin zemin katında kullanılmayan iş yerine düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Van’da polis ekiplerinin, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

30 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, iş yeri sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.