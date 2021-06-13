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    Van’da 306 kilo eroin ele geçirildi

    Polis tarafından narkotik köpekleri ile birlikte düzenlenen iki ayrı operasyonda 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 17:55
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    Van’da 306 kilo eroin ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    İKİ AYRI OPERASYON

    Emniyetten yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek yapılan çalışma neticesinde ilimiz Edremit ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ‘Rexo’ ile birlikte yapılan aramada 455 paket halinde toplam 256 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

    Van’da 306 kilo eroin ele geçirildi #1

    360 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ‘Magnum’ ile birlikte yapılan aramada ise 99 paket halinde toplam 50 kilo 815 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. İki ayrı olayda toplam 306 kilo 845 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

    2 GÖZALTI

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

    Van’da 306 kilo eroin ele geçirildi #2

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