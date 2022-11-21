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    Van’da, 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    14-20 Kasım tarihleri arasında, il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 32 kilogram uyuşturucu madde ile 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirildi.
    • 21.11.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:10
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    Van’da, 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    Van’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    Van Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalar neticesinde 32 kilogram uyuşturucu madde ve 3 bin 816 adet sentetik eczanın ele geçirildiğini duyurdu.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 100 gram metamfetamin, 27 kilo 100 gram skunk ve 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.” denildi.

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