Van’da, 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

14-20 Kasım tarihleri arasında, il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 32 kilogram uyuşturucu madde ile 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalar neticesinde 32 kilogram uyuşturucu madde ve 3 bin 816 adet sentetik eczanın ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilenler

İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 100 gram metamfetamin, 27 kilo 100 gram skunk ve 3 bin 816 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.” denildi.