Van'da 3.5 ton inci kefali avına 69 bin lira ceza

Van Gölü’nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 3 buçuk ton inci kefali balığına el konularak, 29 kişiye 64 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı ile Erciş, Edremit ve Muradiye merkez jandarma karakol komutanlıkları ekipleri, Erciş'in Zilan ile Muradiye'nin Bendimahi çaylarında gece kontrol yaptı.

29 KİŞİYE 69 BİN LİRA CEZA

Denetimde 3.5 ton inci kefali ile 400 metre uzunluğunda 2 manyat ve 10 serpme ağ ele geçirildi.

Balıklar, tekrar suya bırakılırken, kaçak avcılık yapan 29 kişiye de 69 bin 529 TL ceza kesildi. Ağlar ise kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.













