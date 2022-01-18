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    Van'da 4 savcının tarihi eser kaçakçılığı iddiasına yalanlama

    4 savcının adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattıkları yönündeki iddialara, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 11:19
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    Van'da 4 savcının tarihi eser kaçakçılığı iddiasına yalanlama

    Van'da 4 savcı, adli emanette bulunan tarihi eserleri satmakla suçlandı.

    İddialar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklama yaptı.

    Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bu durumu haber yapanlara inceleme başlatılacağı söylendi.

    İNCELEME BAŞLATILACAK

    Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde ‘Van’da görevli 4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı’ başlığıyla yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Van il merkezinde ya da ilçelerinde görev yapan hiçbir cumhuriyet savcısı hakkında, iddia edilen suçlardan bir inceleme, soruşturma ya da yargılama dosyası bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen inceleme başlatılmıştır." denildi.

    Van da 4 savcının tarihi eser kaçakçılığı iddiasına yalanlama #1


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