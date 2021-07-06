Van’da 41 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Gelen istihbari bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyon ile 41 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

3 Temmuz 2021 tarihinde alınan istihbari bilgiler üzerine ekipler harekete geçti.

Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi Çoraklı mezrasında, göçmen kaçaklığının engellenmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda çobanlardan alınan bilgiler üzerine operasyon yapıldı.

DUR İHTARI YAPILDI

3 sırt çantalı şüpheli şahsın arazide yürüdükleri esnada dur ihtarı yapıldı.

Şüpheliler çantalarını bırakarak kaçmaya başladı.

Van Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, çantaların içinden 80 paket halinde 41 kilogram eroin maddesi çıktığı bildirildi.

KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİDLİ

Açıklamada, “Olay ile ilgisi olduğu ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli soruşturma devam etmektedir.” denildi.