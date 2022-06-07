Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika bilgisi paylaştı.

Açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Muradiye ilçesi olduğunu kaydetti.

Olumsuz bir durum yok

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 11.01'de gerçekleşen derinliği de 4.68 kilometre olan deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmadı.