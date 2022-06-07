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    Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Tuşba ilçesinde saat 11.01'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • 07.06.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:46
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    Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika bilgisi paylaştı.

    Açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Muradiye ilçesi olduğunu kaydetti.

    Olumsuz bir durum yok

    AFAD'ın açıklamasına göre, saat 11.01'de gerçekleşen derinliği de 4.68 kilometre olan deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmadı.

    Van da 4.2 büyüklüğünde deprem #1


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