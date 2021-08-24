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    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı

    Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, şüpheli olduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlenendi. Evin içerisinde, toplam 43 kaçak göçmen olduğu görüldü.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 18:02
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    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı

    Van ve ilçelerinde, Van Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs veya şahısların deşifre edilmesine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Çalışmalar kapsamında, İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’ndeki bir ikametin şüpheli olduğu tespit edildi.

    İkamete yapılan operasyonda, Afgan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #1

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #4

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #5

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #6

    Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı #7

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