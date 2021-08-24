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Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı

Van’da 43 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, şüpheli olduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlenendi. Evin içerisinde, toplam 43 kaçak göçmen olduğu görüldü.