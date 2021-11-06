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    Van'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı

    Ekiplerin olay yeri ve kamera incelemeleri ardından kablo ve oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 15:37
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    Van'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan araç ve kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yürüttü.

    Ekipler, yaptığı çalışma kapsamında olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

    Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ÇOK SAYIDA ÇALINTI ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, demir kesme makası, satır, testere, araç çalıştırmak için anahtarlar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Toplam 28 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

    Van da 5 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı #1

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