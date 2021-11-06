Haberler

3. Sayfa Haberleri

Van'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı

Van'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı

Ekiplerin olay yeri ve kamera incelemeleri ardından kablo ve oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.