Van'da 5'inci kattan düşen Iraklı genç hayatını kaybetti İpekyolu ilçesinde konakladıkları apartmanın 5'inci katından düşen 15 yaşındaki Iraklı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Van’ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde, 15 yaşındaki Irak uyruklu genç ailesi ile birlikte kaldıkları apartmanın 5'inci katından düştü.

Olayın hemen ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay esnasında anne ve babanın dışarıda olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.