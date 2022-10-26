Van'da 61 kişinin can verdiği tekne faciası davasında karar çıktı

61 kişinin can verdiği tekne faciasının bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık, 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 10'uncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA’nın haberine göre diğer sanıklara beraat kararı verildi.

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