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    Van'da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda göçmen kaçırdığı belirlenen 7 organizatör ve 6 kaçak göçmen yakalandı.
    • 25.05.2022 - 09:09
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    Van'da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    Operasyonda 7 göçmen kaçakçısı organizatör ve 6 kaçak göçmen yakalanırken, konuyla ilgili açıklama geldi.

    Emniyet açıklama yaptı

    Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Van da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı #1

    Göçmenler 'Göç İdaresi'ne teslim edilecek

    Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce organizatör olarak aranması olan aynı ikametteki 7 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Bahse konu 7 organizatör ile birlikte yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Olayla ilgili 7 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.


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