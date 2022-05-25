Van'da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda göçmen kaçırdığı belirlenen 7 organizatör ve 6 kaçak göçmen yakalandı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 7 göçmen kaçakçısı organizatör ve 6 kaçak göçmen yakalanırken, konuyla ilgili açıklama geldi.

Emniyet açıklama yaptı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Göçmenler 'Göç İdaresi'ne teslim edilecek

Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce organizatör olarak aranması olan aynı ikametteki 7 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Bahse konu 7 organizatör ile birlikte yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Olayla ilgili 7 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.