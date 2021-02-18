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    Van'da 70 kilo eroini aracın dorsesine gizlediler

    Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından tespit edilen araca yapılan arama neticesinde, 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 11:26
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    Van'da 70 kilo eroini aracın dorsesine gizlediler

    Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde bir aracın dorseninin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

    BOBY BULDU

    Tespiti yapılan araçta gerçekleştirilen aramada, narkotik köpeği Boby’in hassas burnu sayesinde başarılı olundu.

    Van'da aracın dorsesine gizlenmiş 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi ViDEO

    Van da 70 kilo eroini aracın dorsesine gizlediler #1

    KAPAKLARIN İÇİ AÇILDI

    Araçta narkotik detektör köpeği Boby ile yapılan aramada; dorsenin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 132 paket halinde 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.E. isimli şahsı yakalama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

    Van da 70 kilo eroini aracın dorsesine gizlediler #2

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