Van'da 70 kilo eroini aracın dorsesine gizlediler

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından tespit edilen araca yapılan arama neticesinde, 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde bir aracın dorseninin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

BOBY BULDU

Tespiti yapılan araçta gerçekleştirilen aramada, narkotik köpeği Boby’in hassas burnu sayesinde başarılı olundu.

Van'da aracın dorsesine gizlenmiş 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi ViDEO

KAPAKLARIN İÇİ AÇILDI

Araçta narkotik detektör köpeği Boby ile yapılan aramada; dorsenin yan kapaklarının içerisine zulalanmış 132 paket halinde 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.E. isimli şahsı yakalama çalışmalarına başlandığı belirtildi.