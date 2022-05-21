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Van’da 72,5 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 72,5 kilo eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin aranmasına başlandı.