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    Van’da 72,5 kilo eroin ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptıkları aramalarda 72,5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin aranmasına başlandı.
    • 21.05.2022 - 17:42
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    Van’da 72,5 kilo eroin ele geçirildi

    Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu dün saat 00.30 sıralarında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması gerçekleştirildi.

    72,5 kilo eroine el konuldu

    Narkotik dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araziye gizlenen 72,5 kilo eroin ele geçirildi.

    Sahipleri aranıyor

    DHA’nın haberine göre uyuşturucunun sahibi ya da sahiplerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Van’da 72,5 kilo eroin ele geçirildi #1


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