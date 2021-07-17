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    Van'da 73 kaçak göçmen yakalandı

    Şüphe üzerine durdurulan minibüste kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 73 Afgan göçmen, göç idaresine teslim edildi. Yasa dışı geçişi organize eden 1 şüpheli ise tutuklandı.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 13:47
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    Van'da 73 kaçak göçmen yakalandı

    Van İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri, Topraklı Mahallesinde icra ettikleri yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurdu.

    Durdurulan minibüste yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 50 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

    1 TUTUKLAMA

    Minibüsün kapasitesinden fazla kişi alması için koltuklarının söküldüğü tespit edilirken, yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Öte yandan, Aşağıgöze Mahallesi’ne bağlı İncesu mezrasında da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 Afganistan uyruklu yakalandı.

    Van'da 73 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

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    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 73 kaçak göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    6 AYDA 3 MİLYON LİRA CEZA

    İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 araca el koyarken, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira para cezası uyguladı.


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