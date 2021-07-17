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Van'da 73 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 73 kaçak göçmen yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan minibüste kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 73 Afgan göçmen, göç idaresine teslim edildi. Yasa dışı geçişi organize eden 1 şüpheli ise tutuklandı.