Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İpekyolu'nda bir kamyonette yapılan aramada 127 paket uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette narkotik köpeği Rexo ile birlikte yapılan aramada, 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Gövelek Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı.

127 PAKET ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada kamyonetin kasa kısmının altında bulunan şasinin içerisine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 50 kilo 895 gram eroin ile 27 paket halinde toplam 27 kilo 380 gram metamfetamin Maddeleri ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak kamyonet sürücüsü O.D. ve yanında bulunan N.G. isimli 2 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler." denildi

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