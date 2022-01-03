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    Van'da 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

    Polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda biri Afgan uyruklu 8 şüpheli yakalanarak adli işleme tabii tutuldu.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 09:45
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    Van'da 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    8 ORGANİZATÖR YAKALANDI

    Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 6 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda biri Afgan uyruklu 8 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 62 bin 403 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

    Van da 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı #1


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