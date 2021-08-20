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Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.