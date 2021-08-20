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    Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

    Polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 15:31
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    Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir evde arama yapıldı.

    Yapılan aramada; 158 paket halinde 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi #1

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