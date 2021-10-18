Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı belirlenen 8'i yabancı uyruklu, 18 şahıs tespit edildi.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin insan kaçakçığına yönelik denetim ve önlemleri sürüyor.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8’i yabancı, 18 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

73 BİN 839 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında 9 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 8’i yabancı uyruklu 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 73 bin 839 TL idari para cezası uygulanmış, 4 araca da el konulmuştur.” denildi.

Van'da 8'i yabancı uyruklu 18 insan kaçakçısı yakalandı VİDEO

