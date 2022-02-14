Van'da Afganistan uyruklu 23 göçmen yakalandı

Özel harekat polisleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda Afgan uyruklu göçmenleri yakaladı. Göçmenler, Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Van'ın Tuşba ilçesinde metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.

METRUK EVE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Kalecik Mahallesi'ndeki eve yönelik düğmeye bastı.

23 AFGAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

"Şok ev" diye tabir edilen yapıda yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.