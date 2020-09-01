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    Van'da aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı

    Şüphe üzerine durdurulan aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 09:46
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    Van'da aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde 46 plaka sayılı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

    ARAMA KÖPEĞİ GİZLENEN EROİNİ BULDU

    Araçta narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 20 paket halinde toplam 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan araç sürücüsü Z.Ç. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Van da aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı #1

    Van da aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı #2

    Van da aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı #3

    Van da aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı #4

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