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- Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi
Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi
- İHA
- 01.10.2020 - 08:47
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.
102 KİLO EROİN BULUNDU
Narkotik Madde Arama Köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi ViDEO
SÜRÜCÜYE GÖZALTI
Araç sürücüsü M.Ş., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
'KARABAĞ' YAZDILAR
Öte yandan Van polisi, ele geçirilen eroin paketleri ile ay yıldızlı 'Karabağ' yazısı oluşturarak Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve operasyona destek verdiklerini belirtti.