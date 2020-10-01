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    Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi

    Polis ekipleri arama sonucu ele geçirdikleri 102 kilo 335 gram eroin paketleri ile 'Karabağ' yazısı oluşturdu.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 08:47
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    Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi

    Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

    102 KİLO EROİN BULUNDU

    Narkotik Madde Arama Köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi ViDEO

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Araç sürücüsü M.Ş., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

    Van da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi #1

    'KARABAĞ' YAZDILAR

    Öte yandan Van polisi, ele geçirilen eroin paketleri ile ay yıldızlı 'Karabağ' yazısı oluşturarak Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve operasyona destek verdiklerini belirtti.

    Van da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi #2

    Van da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi #3

    Van da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi #4

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