Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi

Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri arama sonucu ele geçirdikleri 102 kilo 335 gram eroin paketleri ile 'Karabağ' yazısı oluşturdu.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

102 KİLO EROİN BULUNDU

Narkotik Madde Arama Köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 5 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 335 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da arama yapılan kamyonette 102 kilo eroin ele geçirildi ViDEO

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Araç sürücüsü M.Ş., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

'KARABAĞ' YAZDILAR

Öte yandan Van polisi, ele geçirilen eroin paketleri ile ay yıldızlı 'Karabağ' yazısı oluşturarak Azerbaycan halkının yanında olduklarını ve operasyona destek verdiklerini belirtti.