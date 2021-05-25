Van'da aranan 25 zanlı, adli makamlara teslim edildi

Kamu düzenini olumsuz etkileyen çeşitli suçlara karışmış 25 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlara karışarak kamu düzenini etkileyen 25 şahsın arama kararı sonra emniyet harekete geçti.

Aranan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİLER

Açıklamada, “17 Mayıs - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Kasten Öldürme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık ve Hırsızlık’ suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 25 şahıs yakalanmış. Şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere teslim edilmiştir.” denildi.



