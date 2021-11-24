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    Van’da arazi anlaşmazlığı: Gelinini öldürdü

    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kayınpeder, gelinini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, yakalanıp tutuklandı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:37
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    Van’da arazi anlaşmazlığı: Gelinini öldürdü

    Van’ın Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi’nde bulunan evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

    21 Kasım günü saat 15.00 sıralarındaki kavga anında H.T., silahını çekip ateş etti.

    Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

    Olayın ardından kaçan H.T.’nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

    H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı.

    TUTUKLANDI

    H.T.’nin, suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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