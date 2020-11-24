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    Van'da arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi

    İran'a kaçak yollarla götürüleceği düşünülen 9 çuval ilaca el konuldu.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 10:41
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    Van'da arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi

    Van'da Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti yaptı.

    Başkale'de yapılan tarama sonucu arazide gizlenmiş tıbbi ilaç bulundu.

    9 ÇUVAL İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

    Türkiye üzerinden İran’a kaçak yollarla götürüleceği düşünülen 9 çuval içerisinde bulunan toplam 9 bin 672 tablet, 380 şişe kapsül, 140 adet enjektör, 2 adet aerosol Türk menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van da arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi #1

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