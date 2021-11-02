Euro
11.1124
0.34%
Dolar
9.5796
0.45%
Altın
551.96
0.39%
Borsa
1.534
-0.14%
Bitcoin
607.893
3.62%
BTXN Coin
25.65
-5.42%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Van’da, atlı uyuşturucu sevkiyatına operasyon

    Başkale ilçesindeki arazi çalışmaları sırasında, İran’dan at üzerinde kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 61 kilo 73 gram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da, atlı uyuşturucu sevkiyatına operasyon

    Van’da, yasa dışı faaliyetlere yönelik çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

    6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı, İran sınırının sıfır noktasındaki Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasındaki Önder Sert Piyade Karakolu'nda görev yapan hudut birlikleri, Başkale ilçesinde arazi arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

    Çalışmalar sırasında at görüntüsünün alınması üzerine operasyon başlatıldı.

    119 PAKET HALİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Askerlerin dikkatli ve titiz çalışması sonucunda, İran’dan kaçak yollarla at üzerinde yurda getirilmeye çalışılan 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.

    NARKOTİK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu'ndaki narkotik ekiplerine teslim edildi.

    Van’da, atlı uyuşturucu sevkiyatına operasyon #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir