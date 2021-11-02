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- Van’da, atlı uyuşturucu sevkiyatına operasyon
Van’da, atlı uyuşturucu sevkiyatına operasyon
Başkale ilçesindeki arazi çalışmaları sırasında, İran’dan at üzerinde kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 61 kilo 73 gram eroin ele geçirildi.
- İHA
- 02.11.2021 - 17:57
- Güncelleme : 02.11.2021 - 18:00
Van’da, yasa dışı faaliyetlere yönelik çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.
6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı, İran sınırının sıfır noktasındaki Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasındaki Önder Sert Piyade Karakolu'nda görev yapan hudut birlikleri, Başkale ilçesinde arazi arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Çalışmalar sırasında at görüntüsünün alınması üzerine operasyon başlatıldı.
119 PAKET HALİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Askerlerin dikkatli ve titiz çalışması sonucunda, İran’dan kaçak yollarla at üzerinde yurda getirilmeye çalışılan 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.
NARKOTİK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu'ndaki narkotik ekiplerine teslim edildi.