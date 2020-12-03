Van'da ayakta duramayan kadının görüntülerini paylaştılar

Madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadın hakkında bugüne kadar defalarca işlem yapıldığı, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

Van’ın işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın, cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

Van'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri İZLE

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Van Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, uyuşturucu veya herhangi bir uyarıcı madde kullanmadığını ifade eden S.Ö.'nün, görüntülerinin kendisinden habersiz çekildiğini ve sosyal medyada yayınlandığını belirterek, şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“UYUŞTURUCU DEĞİL, ALKOL”

"Sosyal Medya üzerinden 'Van’da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor' başlıklı video paylaşılmıştır.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S. Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir.

S.Ö. 1 Aralık 2020 günü saat 01:00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir.

Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili ‘Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçundan tahkikat başlatılmıştır."