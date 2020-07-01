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    Van'da başı bidona sıkışan köpeğin imdadına yetiştiler

    Kurtarılan köpek, yeniden özgürlüğüne kavuştu.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 14:33
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    Van'da başı bidona sıkışan köpeğin imdadına yetiştiler #1

    Van'da çaresiz köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

    Erciş ilçesine bağlı Örene Mahallesi’nde plastik bidona başı sıkışan köpek için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

    KÖPEK KURTARMA OPERASYONU

    Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, başı bidona sıkışan hayvanı kurtararak doğaya bıraktı.

    İtfaiye ekiplerinin çalışması mahalle halkı tarafından takdir topladı.

    Başı bidona sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti VİDEO

    Van'da başı bidona sıkışan köpeğin imdadına yetiştiler #2

    Van'da başı bidona sıkışan köpeğin imdadına yetiştiler #3

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