Parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavisine yetiştirilebilmesi için havalanan polis helikopteri, Diyarbakır'a iniş yaptı.

Van'da 2 yaşındaki bir bebeğin parmağı koptu.

Bebeğin kopan parmağının tedavi edilebilmesi için sağlık ve polis ekipleri harekete geçti.

Parmağı kopan bebek, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

ANNE VE BABA REFAKAT ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesine ait Sikorsky tipi helikopter, bebeği, anne ve babası refakatinde 112 Acil Servis görevlileriyle Diyarbakır'a ulaştırdı.

SAĞLIKÇILARA TESLİM EDİLDİ

Bebek, kentteki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

Van'da bebeğin parmağı kopunca, polis helikopteri kalktı ViDEO