Van'da bebek arabasıyla yürüyen kadının telefonu çalındı

Bebek arabasındaki çocuğuyla sokakta yürüyen bir kadın, cep telefonunu çaldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Van'ın merkezinde bir sokakta çocuğunun oturduğu bebek arabasıyla yürüyen kadını takibe alan şüpheli, bir süre sonra cebinden cep telefonunu çalarak, kaçtı.

Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Van polisi, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Detaylı kamera incelemesi sonrası kimliği tespit edilen şüpheliyi polisler, cep telefonu ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

AĞUSTOS'TA KAPKAÇ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Telefon ise sahibine teslim edildi. İsmi açıklanmayan hırsızlık şüphelisinin ağustos ayında da kapkaç yöntemiyle 4 bin 800 lira çaldığı belirlendi.