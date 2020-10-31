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    Van’da belediye otobüsü petrol istasyonuna daldı: 10 yaralı

    Önüne geçen minibüse çarpmamak petrol istasyonuna giren belediye otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 15:56
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    Van’da belediye otobüsü petrol istasyonuna daldı: 10 yaralı

    Eski TOKİ-Van arası çalışan F.Ö. yönetimindeki 65 KC 690 plakalı Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, önüne aniden geçen minibüse çarpmamak için Van-Edremit yolu üzerindeki petrol istasyonuna daldı.

    Petrol istasyonundaki pompalara vurmadan duvara çarparak duran otobüste bulunan sürücü ile 9 yolcu yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ekiplerin yardımı ile ambulanslara taşınarak Van’daki değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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    Van’da belediye otobüsü petrol istasyonuna daldı: 10 yaralı #3

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    Van’da belediye otobüsü petrol istasyonuna daldı: 10 yaralı #5

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