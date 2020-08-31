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- Van'da bir aracın marşpiyel boşluklarına gizlenen 45 kilo bulundu
Van'da bir aracın marşpiyel boşluklarına gizlenen 45 kilo bulundu
Hakkari- Van yolundaki uygulama noktasında polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Rexo'nun bulduğu eroinle ilgili bir kişi tutuklandı.
- DHA
- 31.08.2020 - 08:44
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gürpınar ilçesi Hakkari-Van yolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.
Kontrollerde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
REXO BULDU
Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına gizlenen, 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.