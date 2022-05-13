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- Van’da, bir binadan 13 kaçak göçmen çıktı
Van’da, bir binadan 13 kaçak göçmen çıktı
- 13.05.2022 - 17:40
- Güncelleme : 13.05.2022 - 17:43
Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri harekete geçti.
DHA’nın haberine göre; kullanılmayan 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenlendi.
1 organizatör yakalandı
Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.