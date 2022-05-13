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    Van’da, bir binadan 13 kaçak göçmen çıktı

    Kullanılmayan bir binaya yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.
    • 13.05.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 17:43
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    Van’da, bir binadan 13 kaçak göçmen çıktı

    Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; kullanılmayan 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenlendi.

    1 organizatör yakalandı

    Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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    Van’da, bir binadan 13 kaçak göçmen çıktı #5

    Van’da, bir binadan 13 kaçak göçmen çıktı #6

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