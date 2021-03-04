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    Van'da bir evden, 154 kilo esrar çıktı

    Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyon sonucunda 154 kilo esrar ele geçirilirken, ev sahibinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 10:31
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    Van'da bir evden, 154 kilo esrar çıktı

    Ekipler, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığına yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.

    Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırında bulunan Başkale'ye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    ÇUVALLARDAN 154 KİLO TOZ ESRAR ÇIKTI

    Mahalleye operasyon düzenleyen janadrama ekipleri, bir evde yaptığı aramada, çuvallar içerisinde saklanmış 154 kilo toz esrar ele geçirdi.

    EV SAHİBİ ARANIYOR

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, uyuşturucunun ele geçirildiği ev sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Van da bir evden, 154 kilo esrar çıktı #1

    Van da bir evden, 154 kilo esrar çıktı #2

    Van da bir evden, 154 kilo esrar çıktı #3

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