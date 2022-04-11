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    Van’da, bir evden 35 kaçak göçmen çıktı

    İpekyolu ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin eve gizli bölmeden girdiği tespit edildi.
    • 11.04.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:13
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    Van’da, bir evden 35 kaçak göçmen çıktı

    Van’da kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi kırsalında tek katlı bir evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    AA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

    Gizli giriş, polisin dikkatinden kaçmadı

    Göçmenlerin dikkat çekmemesi için evin arka tarafından açılan gizli bölmeden eve alındığı belirlenirken, gizli giriş polisin dikkatinden kaçmadı.

    Evde yakalanan 35 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı.

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    1 şüpheli emniyete görüldü

    Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 şüphelinin ise emniyete götürüldüğü öğrenildi.

    Van’da, bir evden 35 kaçak göçmen çıktı #2

    Van’da, bir evden 35 kaçak göçmen çıktı #3

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    Van’da, bir evden 35 kaçak göçmen çıktı #5

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    Van’da, bir evden 35 kaçak göçmen çıktı #8


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