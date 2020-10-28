Van'da bir evden 732 kilo uyuşturucu çıktı

Jandarmanın operasyon düzenlediği evden 732 kilogram toz ve kubar esrar çıktı. Av tüfeği de ele geçirilen evde gözaltına alınan 1 şüphelinin soruşturması sürüyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında istihbari çalışmalar yürttü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Gürpınar İlçesi Çepkenli Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit edildi.

Ekipler, 27 Ekim 2020 tarihinde şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan aramada 650 kilo toz esrar, 82 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği ile silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.