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    Van’da bir kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonette 18 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 1 organizatör tutuklandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 10:54
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    Van’da bir kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı

    Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir kamyonetle kovalamaca yaşandı.

    KASADA 18 GÖÇMEN BULUNDU

    Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kapalı kasasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 18 düzensiz göçmen çıktı.

    Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 organizatör tutuklandı.

    Van’da bir kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı #1

    Van’da bir kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı #2

    Van’da bir kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı #3


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