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- Van’da büyük operasyon: 700 kilo esrar bulundu
Van’da büyük operasyon: 700 kilo esrar bulundu
Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Haber Merkezi
- 01.08.2022 - 10:14
- Güncelleme : 01.08.2022 - 10:40
Teröristlerin bir kaynağı daha kurutuldu...
Van İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında operasyona çıktı.
Ekipler, kilolarca uyuşturucu ele geçirdi.
Bakan Soylu duyurdu
Başarılı operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.
Bakan Soylu, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor… Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.