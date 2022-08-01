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    Van’da büyük operasyon: 700 kilo esrar bulundu

    Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 10:40
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    Van’da büyük operasyon: 700 kilo esrar bulundu

    Teröristlerin bir kaynağı daha kurutuldu...

    Van İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında operasyona çıktı.

    Ekipler, kilolarca uyuşturucu ele geçirdi.

    Bakan Soylu duyurdu

    Başarılı operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.

    Bakan Soylu, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor… Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.

    Van’da büyük operasyon: 700 kilo esrar bulundu #1


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